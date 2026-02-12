Volkswagen actualiza la gama Tera en Argentina y sorprende en Europa con una Transporter deportiva

El mercado automotor local arranca el 2026 con novedades importantes en las listas de precios. Tras un año 2025 que cerró con un volumen de patentamientos de 474.760 unidades según el último informe de ACARA, las automotrices reacomodan sus fichas para enero. En este contexto, el Volkswagen Tera busca consolidarse como la opción de SUV compacto accesible y multipropósito de la marca alemana, presentándose como una alternativa moderna de cinco puertas.

La automotriz confirmó los valores oficiales para este mes, aplicando un ajuste del 2% en comparación con diciembre. De esta manera, la gama arranca con un precio sugerido de $36.391.350 para la entrada de gama, posicionándose de manera competitiva en un segmento que sigue siendo el preferido de los argentinos.

Versiones y precios para enero 2026

La oferta del Tera se estructura en cuatro niveles de equipamiento bien diferenciados. A continuación, el detalle de cómo quedan las listas para este mes:

Tera Trend MSI MT: $36.391.350

Tera Comfort 170 TSI AT: $41.150.250

Tera High 170 TSI AT: $45.157.800

Tera Outfit 170 TSI AT: $46.284.900

Mecánica y puesta a punto

Si nos enfocamos en la versión de entrada, la Trend MSI con caja manual, nos encontramos con una configuración mecánica archiconocida y fiable. Debajo del capot monta el motor naftero de 1.6 litros y cuatro cilindros en línea, capaz de entregar 110 CV y 155 Nm de torque. Este bloque se asocia a una transmisión manual de cinco velocidades que envía la potencia al eje delantero.

Las cifras de performance son lógicas para su propuesta: acelera de 0 a 100 km/h en 10,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 184 km/h. La puesta a punto del chasis está claramente orientada al confort de marcha, tanto para el tránsito urbano como para escapadas en ruta, valiéndose de un esquema de suspensión delantera tipo McPherson y un eje de torsión en la parte trasera.

En lo que respecta a dimensiones, el vehículo mide 4.151 mm de largo, ofreciendo una habitabilidad correcta y un baúl que varía entre los 350 y 407 litros, ideal para la vida familiar. Además, cuenta con un tanque de combustible de 52 litros que garantiza una autonomía razonable. El contacto con el suelo lo hacen unos neumáticos 205/60 R16 montados sobre llantas de aleación de 17 pulgadas, y un dato no menor es que cuenta con frenos a disco en las cuatro ruedas.

Equipamiento de confort y seguridad

Volkswagen no escatimó en dotar a la versión base de un paquete tecnológico interesante. Puertas adentro, el conductor se encuentra con dirección eléctrica, control de velocidad crucero, volante multifunción regulable y una pantalla táctil de 10 pulgadas que comanda el sistema de infoentretenimiento. A esto se suman sensores de estacionamiento traseros, cámara de retroceso y el infaltable pack eléctrico de levantavidrios, espejos y cierre centralizado.

La seguridad es quizás uno de sus puntos más fuertes. De serie, el Tera Trend incorpora seis airbags, control de estabilidad y tracción, frenos ABS con distribución electrónica (EBD) y asistente de arranque en pendientes. Por supuesto, no faltan los anclajes ISOFIX para las sillas infantiles y cinturones inerciales en todas las plazas, completando una propuesta sólida para el usuario promedio.

Mientras tanto, en Europa: una “GTI” con forma de furgón

Cruzando el Atlántico, las novedades de la marca de Wolfsburgo toman un color totalmente distinto y apuntan a un nicho de entusiastas muy particular. Volkswagen acaba de presentar digitalmente en el mercado británico la nueva Transporter Sportline, un vehículo que desafía la lógica tradicional de los utilitarios.

Aunque Estados Unidos se quedó con las ganas de recibir la famosa Transporter y se conforma con el recuerdo de la vieja Eurovan (la T4), en Europa la historia continúa. La marca tomó su última herramienta de trabajo, la T7, y le aplicó un tratamiento estético y mecánico digno de un “hot hatch”, aunque sin las insignias GTI.

Lejos de la carrocería anónima y aburrida de los furgones de reparto, la división de Vehículos Comerciales de VW vistió a la Sportline con un kit que llama la atención. Los parachoques delanteros y traseros distintivos con molduras en negro brillante, junto con un alerón trasero y faros más sofisticados, le dan una impronta agresiva. Pero lo que realmente cambia la postura del vehículo son los resortes de suspensión deportivos Eibach, que reducen el despeje en más de una pulgada, y unas vistosas llantas de aleación de 19 pulgadas con diseño de rayos múltiples.

Podría parecer contradictorio usar la palabra “deportivo” para describir un vehículo que tiene la aerodinámica de un ladrillo. Sin embargo, existe una demanda creciente en Europa y Asia por estos “freezers con ruedas” que no renuncian al estilo. No es la primera vez que vemos esto; las generaciones anteriores T5 y T6 ya tuvieron versiones Sportline, pero esta T7 se ve mucho más atrevida y extravagante. Mientras el mundo espera la llegada masiva del ID. Buzz eléctrico, los puristas siguen mirando con cariño a este furgón que mantiene vivo el linaje de la Transporter original.