El panorama de la PlayStation 6: filtraciones de hardware, una nueva portátil y el impacto en las acciones de AMD

El mercado de las consolas viene bastante movido. Con la Nintendo Switch 2 que ya salió a mediados de año y Microsoft que sigue empujando sus Xbox Series X y S —sumado a su nueva plataforma portátil hecha en colaboración con Asus—, la competencia no da respiro. En este contexto de pura rivalidad, Sony no se queda de brazos cruzados y ya estaría cocinando a la sucesora de la PS5. Obviamente, se trata de uno de los rumores que más ruido está haciendo en el escenario gamer por estos días, abriendo la puerta a un montón de especulaciones sobre qué nos va a traer la PlayStation 6.

Qué esperar de la nueva consola de Sony

Para poner un poco de contexto, la PS5 original llegó al mercado allá por noviembre de 2020. Teniendo en cuenta que los ciclos de vida de estos equipos suelen durar unos seis o siete años como mínimo, nadie espera que la PS6 aterrice mañana mismo. Hay que recordar, además, que en septiembre del año pasado Sony recién lanzó la PS5 Pro con sus respectivas mejoras de rendimiento. Pero la información fresca sobre lo que se viene llega por el lado del canal de YouTube Moore’s Law is Dead. A través de un video, el filtrador repasó varios detalles jugosos que, aparentemente, salen directo de documentos internos de AMD, el proveedor histórico de procesadores de la marca.

Por suerte para los fanáticos, este leak trae muy buenas noticias. Todo apunta a que Sony va a lograr mejorar el consumo de energía de la plataforma manteniendo el precio histórico en comparación con las generaciones anteriores. Según el video, la consola llegaría a las tiendas a unos 499 dólares, clavando el mismo número que hoy tiene la PS5. A nivel técnico el salto parece brutal. Se estima que la nueva máquina tendría el triple de rendimiento en renderizado 3D si la comparamos con la PS5 original, y más o menos el doble respecto a la versión Pro. Por si esto fuera poco, la filtración asegura que va a contar con retrocompatibilidad, lo que nos permitiría correr no solo los juegos de la consola actual, sino también todo el catálogo de PS4.

La apuesta paralela por el formato de bolsillo

La movida de Sony no terminaría solamente en la típica consola de living. El mismo filtrador tira el dato de que la firma nipona estaría desarrollando una consola portátil para lanzar en simultáneo con la PS6. Los rumores dicen que este equipo tendría pantalla táctil, vibración háptica y especificaciones que superarían a la ROG Xbox Ally X de Microsoft.

De hecho, como ya habíamos adelantado anteriormente en TN Tecno apoyándonos en un reporte de Bloomberg, esta nueva propuesta de bolsillo permitiría correr los juegos de forma nativa directamente desde el dispositivo. Es decir, no va a hacer falta vincularla a un equipo de sobremesa para poder jugar.

Fechas estimadas y el avance de AMD

Todo este enorme desarrollo de hardware tiene a AMD trabajando a fondo. Según otra fuente muy conocida en el ámbito de las filtraciones, el usuario Kepler_L2, la empresa de semiconductores ya está en plena fase de validación de los chips para la nueva PlayStation 6. Este es un dato clave, porque sugiere fuertemente que la consola no va a sufrir retrasos en su agenda. Durante un tiempo anduvo dando vueltas por los foros el rumor de que el lanzamiento se iba a patear para finales de 2028, pero con esta confirmación de los procesadores, todo apunta a que la veremos en la calle para fines de 2027 o principios de 2028.

Para AMD, que no haya demoras es un alivio inmenso. Un retraso en la salida de la PlayStation 6 significaría patear para adelante los enormes ingresos que les genera el lanzamiento de una consola de este calibre. Además, que la validación de chips avance a buen ritmo da a entender que los cuellos de botella en la cadena de suministros tecnológica se están empezando a solucionar, incluso en medio de toda la fiebre por la inteligencia artificial.

La respuesta fría de Wall Street

Aunque el progreso con la PS6 es una excelente noticia comercial, el mercado financiero tuvo su propia dinámica. El martes, las acciones de AMD cerraron con una baja de casi el 1%. Durante esa jornada, el movimiento bursátil fue de unos 11,65 millones de acciones, un volumen que quedó bastante por debajo del promedio diario de 36,13 millones que venía registrando la empresa en los últimos tres meses.

Sin embargo, si miramos la foto completa, el panorama sigue siendo sumamente positivo para la firma. En lo que va del año, sus acciones mantienen un alza del 1,78%, y si analizamos los últimos doce meses, el crecimiento acumulado es de un impresionante 181,52%. Los expertos de Wall Street respaldan este optimismo. El consenso actual de los analistas le da a AMD una calificación de “Compra Moderada”, basándose en 21 recomendaciones de compra y 8 de mantener emitidas durante el último trimestre. A esto se le suma un precio objetivo promedio de 284,68 dólares por acción, lo que dibuja un escenario con un potencial de subida del 30,64% para los inversores.